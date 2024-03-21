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19:30, 21 марта 2024 года Во Всемирный день поэзии орловцы вспоминают стихи Николая Перовского Известного орловского поэта называли гением русской провинции.







Сегодня - Всемирный день поэзии. А 23 марта исполняется 90 лет орловскому поэту, которого называли гением русской провинции, - Николаю Перовскому.



Первые свои стихи Николай Михайлович написал в 1957 году, а первая книга вышла уже в 1961-м. Поэт и прозаик печатался в "Современнике", "Нашем мире", "Октябре", "Литературной газете". Перовский писал много, цельно, всегда носил с собой карандаш и листок бумаги.



Наследие поэта и прозаика огромно. Наша телерадиокомпания не раз обращалась к его творчеству, встречались с Перовским журналисты Иван Молчанов и Владимир Переверзев. Благодаря им у нас остался архив, где мы можем послушать и увидеть поэта.



Николая Перовского называли гением русской провинции. Огромное количество его стихов посвящено Орловщине. И это хорошие стихи, которые необходимо передать следующим поколениям.





Эва Стасюлевич



