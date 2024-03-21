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18:30, 21 марта 2024 года Весна вызвала обострение хронических болезней у орловцев В это время традиционно растут очереди в поликлиниках.







Наступление весны и появление солнца традиционно совпадает с увеличением пациентов в поликлиниках. Врачи называют этот процесс весенним обострением.



Обостряются практически все хронические заболевания. Самое большое число людей идет к кардиологу. Сердце и сосуды сложно реагируют на смену погоды, температуры и атмосферного давления. Часто требуется корректировка лечения.



Сосудистые проблемы и малоподвижный образ жизни зимой сказываются на работе опорно-двигательного аппарата. Происходят дегенеративные изменения. Неврологи советуют, помимо лекарств, обратить внимание на образ жизни.



Особенно наступление весны чувствуют терапевты. Кроме обострения хронических заболеваний они фиксируют гиповитаминоз, снижение иммунитета, а на его фоне – простудные заболевания, поэтому рекомендуют больше бывать на солнце и поддержать организм витамином D.



Переход от зимы к весне медики советуют последовательный – постепенно увеличивать физические нагрузки, не сразу снимать шапку и надевать демисезонную одежду.



Наряду с соматическими заболеваниями в переходный весенний период обостряется и психологическое состояние человека. Появляется тревожность, отчасти – депрессия.





Елена Литинская



