Главная » Новости



17:30, 21 марта 2024 года Орловцы смогут проверить репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации Нововведение действует с 2024-го года.





В 2024-м году программа диспансеризации в Орловской области расширена новым направлением – оценкой мужского и женского репродуктивного здоровья.



Для мужчин и женщин репродуктивного возраста одновременно с прохождением профосмотра или диспансеризации проводят исследования по оценке репродуктивного здоровья. Цель – выявить признаки заболеваний, которые могут негативно повлиять на беременность.



Все исследования, в том числе забор материала, идут в поликлинике по месту прикрепления. На проведение диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья застрахованных орловцев в этом году запланировано выделение 50,2 миллиона рублей.





