Орловцы смогут проверить репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации
Нововведение действует с 2024-го года.
В 2024-м году программа диспансеризации в Орловской области расширена новым направлением – оценкой мужского и женского репродуктивного здоровья.
Для мужчин и женщин репродуктивного возраста одновременно с прохождением профосмотра или диспансеризации проводят исследования по оценке репродуктивного здоровья. Цель – выявить признаки заболеваний, которые могут негативно повлиять на беременность.
Все исследования, в том числе забор материала, идут в поликлинике по месту прикрепления. На проведение диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья застрахованных орловцев в этом году запланировано выделение 50,2 миллиона рублей.