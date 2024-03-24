Воспитанникам Орловской школы-интерната для глухих показали футбольные финты

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10:00, 24 марта 2024 года
Воспитанникам Орловской школы-интерната для глухих показали футбольные финтыМастер-класс провели тренеры Академии футбола имени Семина.
Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области
Тренеры Академии футбола имени Семина провели мастер-класс для ребят из Орловской школы-интерната для глухих. В мероприятии приняли участие школьники от 8 до 18 лет.
Тренеры познакомили ребят с техникой ведения мяча, жонглированием и другими элементами игры, показали сложные финты и удары по воротам.
Анастасия Дорохова
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