Средняя зарплата в АПК Орловской области составила 58 тысяч рублей
Урожайность превысила 50 центнеров с гектара.
Фото: архив "Вести-Орел"
21 марта на заседании комитета областного Совета подвели итоги работы агропромышленного комплекса. Как сообщил в соцсетях первый вице-спикер регионального парламента Михаил Вдовин, несмотря на все сложности, в минувшем году АПК Орловщины показал высокие результаты.
Объем производства составил 126,8 миллиарда рублей, средняя урожайность - 50,2 центнера с гектара, а средняя зарплата - 58 тысяч рублей.
- За этими и другими высокими показателями стоит нелегкий труд людей, работающих на земле, и за это им отдельное спасибо, - отметил Вдовин в своем телеграм-канале.
Также он обозначил и ряд проблем. Речь идет о социальном развитии села и кадровом голоде.
- Нам необходимо остановить отток людей из села и создать условия для того, чтобы люди на село возвращались, - подчеркнул Вдовин.