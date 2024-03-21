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18:00, 21 марта 2024 года Средняя зарплата в АПК Орловской области составила 58 тысяч рублей Урожайность превысила 50 центнеров с гектара.



Фото: архив "Вести-Орел"

21 марта на заседании комитета областного Совета подвели итоги работы агропромышленного комплекса. Как сообщил в соцсетях первый вице-спикер регионального парламента Михаил Вдовин, несмотря на все сложности, в минувшем году АПК Орловщины показал высокие результаты.



Объем производства составил 126,8 миллиарда рублей, средняя урожайность - 50,2 центнера с гектара, а средняя зарплата - 58 тысяч рублей.



- За этими и другими высокими показателями стоит нелегкий труд людей, работающих на земле, и за это им отдельное спасибо, - отметил Вдовин в своем телеграм-канале.



Также он обозначил и ряд проблем. Речь идет о социальном развитии села и кадровом голоде.



- Нам необходимо остановить отток людей из села и создать условия для того, чтобы люди на село возвращались, - подчеркнул Вдовин.





Сергей Мерцалов



