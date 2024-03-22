Юная орловчанка завоевала золото первенства ЦФО по дзюдо
Высшую награду забрала воспитанница спортшколы №4 Мария Казачкина.
Фото: сообщество "Центр физкультурных и спортивных мероприятий" в "ВКонтакте"
Орловчанка Мария Казачкина завоевала золотую медаль первенства ЦФО по дзюдо. Окружные соревнования среди юношей и девушек прошли в Тамбовской области и собрали свыше 500 юных дзюдоистов из 16 регионов.
Воспитанница спортивной школы №4, проведя четыре победные схватки, стала лучшей в весовой категории 63 килограмма.