Орловские баскетболисты поборются за Кубок Лиги Белова
Матч против костромичей пройдет 23 марта.
Баскетболисты Орловского государственного университета приглашают болельщиков на матчи Кубка Лиги Белова в рамках Ассоциации студенческого баскетбола.
В туре также примут участие студенты из Костромы и Нижнего Новгорода.
23 марта орловцы выйдут на площадку против костромичей в 18:30. Игра пройдет в спорткомплексе ОГУ на улице Скворцова, 5. Вход свободный. Победитель матча 24 марта встретится с командой Нижегородского Государственного университета.