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14:00, 21 марта 2024 года В районе Торговых рядов в Орле создадут единую зону охраны Подрядчика уже ищут.





На сайте Госзакупок появились торги на поиск подрядчика, который разработает объединенную зону охраны в границах улиц Гостиная и Гагарина, а также Богоявленской площади. На это потратят два миллиона рублей.



Согласно документации, объединенная охранная зона будет включать шесть объектов культурного наследия:



• Здание ДК Профсоюзов, начало XIX в., расположенное по адресу: ул. Гагарина, 2;

• Ансамбль домов, конец XVIII - XIX века; 1929 -1950 годы, расположенный по адресу: ул. Гостиная, 1;

• Торговые ряды, 1849 г., расположенные по адресу: ул. Гостиная, д. 2;

• Дом жилой, середина XX в., расположенный по адресу: ул. Гостиная, 3;

• Здание учетно-кредитного техникума, 1957 г., ул. Гостиная, 4;

• Богоявленская церковь, 1644 г., 1760 г., XIX в., Богоявленская пл., 1.



Напомним, что здесь планируют благоустройство в рамках увековечивания памяти о Судбищенской битве.





Артем Ежаков



