В районе Торговых рядов в Орле создадут единую зону охраны
Подрядчика уже ищут.
На сайте Госзакупок появились торги на поиск подрядчика, который разработает объединенную зону охраны в границах улиц Гостиная и Гагарина, а также Богоявленской площади. На это потратят два миллиона рублей.
Согласно документации, объединенная охранная зона будет включать шесть объектов культурного наследия:
• Здание ДК Профсоюзов, начало XIX в., расположенное по адресу: ул. Гагарина, 2;
• Ансамбль домов, конец XVIII - XIX века; 1929 -1950 годы, расположенный по адресу: ул. Гостиная, 1;
• Торговые ряды, 1849 г., расположенные по адресу: ул. Гостиная, д. 2;
• Дом жилой, середина XX в., расположенный по адресу: ул. Гостиная, 3;
• Здание учетно-кредитного техникума, 1957 г., ул. Гостиная, 4;
• Богоявленская церковь, 1644 г., 1760 г., XIX в., Богоявленская пл., 1.
Напомним, что здесь планируют благоустройство в рамках увековечивания памяти о Судбищенской битве.