В Орловской области нашли девушку, пропавшую две недели назад

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17:00, 21 марта 2024 года
В Орловской области нашли девушку, пропавшую две недели назад18-летняя Мария Козырева не выходила на связь с родственниками с 8 марта.
Фото: ПСО "Сармат"
Юную орловчанку, пропавшую 12 дней назад, нашли живой. Как сообщили в сообществе ПСО "Сармат", девушку обнаружили 20 марта. В этот день в соцсетях появилась информация о ее поиске.
О местоположении 18-летней Марии Козыревой было неизвестно с 8 марта. Она ушла из дома в Орле и длительное время не выходила на связь с близкими.
Сергей Мерцалов
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