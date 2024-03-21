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15:30, 21 марта 2024 года Орловскому зрителю полюбился российский кинематограф Доля просмотров отечественных лент в кинотеатрах растет.







Российские кинохиты, такие как "Чебурашка", "Холоп", "Бременские музыканты" и "Лед-3" вошли в рейтинг кассовых фильмов. Введение санкций подтолкнуло российский кинематограф набирать обороты в развитии.

Наталья Милосердова, управляющая сетью кинотеатров: "Процент просмотров российских фильмов нашими зрителями составляет более половины всего репертуара кинотеатров". Прежде 70% дохода составляли зарубежные фильмы, но затем российские новинки стали блокбастерами.



Играет большую роль и господдержка. Молодые люди до 22-х лет могут смотреть фильмы по "Пушкинской карте". На кинотеатры выделено 2000 рублей, в год это примерно пять сеансов.





Александра Бахтина



