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14:56, 21 марта 2024 года Субподрядчик потерял более 15 миллионов рублей при ремонте дорог в Болхове Возбуждено уголовное дело.





В Орловской области возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба. Поводом стала проверка прокуратуры, инициированная после обращения в надзорное ведомство.



Выяснилось, что при ремонте дорожной сети в Болхове в 2022-м году подрядная фирма наняла субподрядчика. Последний выполнил работу, после чего даже был подписан соответствующий акт, но с декабря позапрошлого года и по сей день деньги по договору подрядчиком не перечислены. В результате субподрядчику причинен особо крупный ущерб на общую сумму более 15 миллионов рублей.





Артем Ежаков



