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20:00, 21 марта 2024 года Орловским семьям раздали гуманитарную помощь Бесплатно получить одежду и обувь можно было в поселке Знаменка.



Фото: социальный отдел Орловской епархии

Более 130 орловских семей поучаствовали в благотворительной акции, организованной епархиальным социальным отделом. Она состоялась на территории храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" в поселке Знаменка Орловского округа.



Безвозмездно получить новую одежду, обувь и аксессуары смогли семьи участников СВО, многодетные семьи, матери-одиночки, родители, воспитывающие детей-инвалидов. Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, выбрать все необходимое нуждающимся помогли волонтеры. Также в этот день орловцев угостили блинами с творогом и ароматным чаем.





Сергей Мерцалов



