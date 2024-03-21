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14:30, 21 марта 2024 года В Семейном МФЦ Мценска помогли тысяче человек Таковы результаты работы за полгода.







Семейные МФЦ открыты в Орле, Ливнах, Болхове, Кромах и Мценске. Филиал в последнем работает уже полгода. Для закупки мебели и оргтехники выделили 750 тысяч рублей. Ремонт производили за счет комплексного центра обслуживания населения, на базе которого действует мценский МФЦ.



Больше всего обращений касается разного рода выплат. Более 80 человек получили бесплатную юридическую помощь. Более 350 – психологическую.



Всего за шесть месяцев работы мценского Семейного МФЦ разного рода услуги получили более тысячи человек. На социальном сопровождении сейчас состоит 23 семьи. 20 семей в январе с него были сняты.





Татьяна Тимохина



