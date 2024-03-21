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11:13, 21 марта 2024 года Громкие звуки в Орле объяснили ночными тренировочными стрельбами 19 марта в соцсетях региона активно обсуждали источники хлопков в городе.





Вечером 19 марта в орловских соцсетях активно обсуждали источники хлопков в городе. Официальных сообщений о природе этих звуков не поступало. Тему снова затронули в ходе прямого эфира губернатора Андрея Клычкова в "ВКонтакте".



Официальный аккаунт Орловской области в социальной сети объяснил хлопки ночными стрельбами.

"По информации Управления по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Орловской области, в Орловской области никаких происшествий не зарегистрировано. Военные на полигоне проводили ночные стрельбы", – сказано в сообщении.





Артем Ежаков



