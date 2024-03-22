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18:00, 22 марта 2024 года Орловские боксеры привезли медали с первенства ЦФО Победителями турнира стали Илья Ушаков и Бемал Нгоян.



Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

Пять медалей разного достоинства завоевали орловские боксеры на первенстве ЦФО, которое завершилось в городе Королеве. За звание сильнейшего боролись более 200 спортсменов в возрасте 15-16 лет. Победителей и призеров определили в 13 весовых категориях.



В весовой категории 48 килограммов золотую медаль завоевал орловец Илья Ушаков. Среди боксеров с весом 80+ килограммов лучшим стал другой наш земляк Бемал Нгоян. С бронзовыми наградами в Орел вернулись Павел Ушаков, Егор Еричев и Егор Цепков, сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий.





Сергей Мерцалов



