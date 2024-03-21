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13:30, 21 марта 2024 года В Орле чествовали работников ЖКХ 17 марта свой профессиональный праздник в регионе отметили почти девять тысяч человек.







В Орле чествовали работников ЖКХ. Специалисты отрасли отмечают профессиональный праздник ежегодно в третье воскресенье марта. В 2024-м году это было 17-е число.



Лучшие сотрудники ЖКХ были отмечены благодарностями профильного министерства РФ, почетными грамотами и благодарностями губернатора Орловской области, наградами Орловского облсовета. Директору МУП "Сервис-Стандарт" Колпнянского района Владимиру Вислобокову присвоен знак "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства".



Сфера ЖКХ в последние годы активно модернизируется, в регионе активно меняют изношенные сети на новые. В 2023-м году отремонтированы 12 объектов водоснабжения и десять – теплоснабжения. Заменили более 16 километров сетей коммунальной инфраструктуры.





Антон Сорокин



