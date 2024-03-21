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12:00, 21 марта 2024 года

Больше тысячи орловцев получают пособие по безработице

Всего на учете в центрах занятости состоят порядка 1,3 тысячи человек.


В Орловской области на учете в региональных центрах занятости населения состоят почти 1,3 тысячи человек. С начала года безработными признано 675 граждан.

Как сообщает региональный информационный портал, пособие по безработице получают 1,1 тысячи человек, из них: 667 – в максимальном размере, 134 – в минимальном, остальные – в промежутке от минимального до максимального.

В 2024-м году минимальное пособие составляет 1611 рублей, максимальное – 13739 рублей.


Артем Ежаков
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