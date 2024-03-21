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12:30, 21 марта 2024 года Заболеваемость туберкулезом в Орловской области снизилась на 11% Эпидемиологическая ситуация по болезни в регионе стабильная.







В конце марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В Орловской области эпидемиологическая ситуация по туберкулезу стабильная. За 2023-й год заболеваемость снизилась на 11%. Смертность от болезни снизилась на 22%.



Общая проблема, стоящая перед всеми медиками, это рост случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. На Орловщине рост числа таких пациентов не такой высокий, как в целом по России. Цифра возросла на 10%.



Болезни подвержены в первую очередь ВИЧ-инфицированные, пациенты с сахарным диабетом, патологиями ЖКТ, хроническими заболеваниями органов дыхания.



Здоровый образ жизни и ежегодная флюорография являются ключевыми факторами профилактики туберкулеза.





Елена Литинская



