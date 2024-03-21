Главная » Новости



13:00, 21 марта 2024 года На Орловщину ввезли очередную партию инкубационных яиц из Испании Более 116 тысяч штук доставили в Ливенский район.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловскую область завезли яица кур-бройлеров из Испании. Партия предназначена для инкубирования и дальнейшего выращивания на одном из ливенских предприятий. Выгрузка проводилась под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.



- При внешнем осмотре инкубационное яйцо чистое, без трещин, наростов, впадин, - сообщили специалисты ведомства.



Всего с начала 2024 года на территорию нашего региона поступило более 590 тысяч инкубационных яиц кур из Словакии, Чехии и Испании.





Сергей Мерцалов



