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11:30, 21 марта 2024 года В Орле продолжается уборка города от зимнего мусора Коммунальщики будут работать круглосуточно.







Коммунальщики начали приводить в порядок улицы Орла после зимы. Объем работ масштабнее, чем в прошлые годы, так как из-за перепадов температуры пескосоляной смеси использовали в разы больше.



Всего в Орле задействовано 65 единиц спецтехники и более 70 рабочих. Коммунальные службы будут работать круглосуточно и без выходных.



Когда в областной столице установится стабильная плюсовая температура, на дороги выйдут поливомоечные и подметально-уборочные машины.





Эльза Ахмедбекова



