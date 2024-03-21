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11:00, 21 марта 2024 года 13 иностранцев могут выдворить из Орла за фиктивную регистрацию Нарушения миграционного законодательства выявила полиция.



Фото: УМВД России по Орловской области

В Северном районе Орла на 13 иностранных граждан составили протоколы об административном правонарушении. Как установили полицейские, они проживали не по месту регистрации.





Каждому иностранцу выписали штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Кроме того, их могут выдворить за пределы нашей страны.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, приезжих уже сняли с миграционного учета. В ведомстве напомнили, что ответственность за нарушение миграционного законодательства несут как иностранцы, так и граждане РФ. Виновных могут привлечь к административной и даже к уголовной ответственности.





Сергей Мерцалов



