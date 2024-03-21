четверг 21.03.2024 15:21:57 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

10:30, 21 марта 2024 года

В Орле откроется филиал военно-патриотического центра "Вымпел"

Он заработает в апреле.



В апреле на базе регионального отделения ДОСААФ России откроется филиал Всероссийского военно-патриотического центра "Вымпел".

Заниматься в "Вымпеле" смогут ребята от 10 до 17 лет. Здесь они узнают азы медицинской и огневой подготовки, научаться метать ножи, разбирать и собирать автомат, с опытным наставником изучат приемы универсального боя.

Ребята будут заниматься в зале площадью 130 квадратных метров. В ближайшее время появится другой – для огневой и тактико-специальной подготовки, его площадь будет 200 "квадратов".

Набор для занятий уже идет, подробности можно узнать в любом структурном подразделении регионального ДОСААФ.


Юлия Опанасюк
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.