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10:30, 21 марта 2024 года В Орле откроется филиал военно-патриотического центра "Вымпел" Он заработает в апреле.







В апреле на базе регионального отделения ДОСААФ России откроется филиал Всероссийского военно-патриотического центра "Вымпел".



Заниматься в "Вымпеле" смогут ребята от 10 до 17 лет. Здесь они узнают азы медицинской и огневой подготовки, научаться метать ножи, разбирать и собирать автомат, с опытным наставником изучат приемы универсального боя.



Ребята будут заниматься в зале площадью 130 квадратных метров. В ближайшее время появится другой – для огневой и тактико-специальной подготовки, его площадь будет 200 "квадратов".



Набор для занятий уже идет, подробности можно узнать в любом структурном подразделении регионального ДОСААФ.





Юлия Опанасюк



