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10:00, 21 марта 2024 года Под Орлом может затопить мост через Цон Этого ждут уже в ближайшее время.





На Орловщине продолжается колебание уровней воды в водоемах. По информации главного управления МЧС по региону, в ближайшее время возможно подтопление низководного моста в Орловском муниципальном округе через реку Цон в районе населенного пункта Круглый.



Как отметили в чрезвычайном ведомстве, в связи с возможным подтоплением моста жизнеобеспечение населения не нарушено. Имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием: "г. Орел – п. Малая Саханка – п. Красный Сабуровец – п. Круглый".



Напомним, что период половодья в Орловской области объявлен 19 марта. В зону затопления могут попасть низководные мосты, расположенные в Орловском округе, Ливенском, Мценском, Новосильском районах, приусадебные участки в Орловском округе, некоторые территории Орла.





Артем Ежаков



