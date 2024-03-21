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9:30, 21 марта 2024 года Представители фонда "Сколково" посетили Орловскую область Было презентовано четыре инновационных проекта.





Представители "Сколково" с бизнес-миссией посетили Орловскую область. На совещании в администрации региона были презентованы четыре инновационных проекта потенциальных участников фонда. Это проект "Picknpack платформа для управления логистикой в международной онлайн торговле" компании ООО "Скала групп", проект "ГК "НАВИГАТОР": ключевые решения", проект "Умный стикер" индивидуального предпринимателя Даниила Бредихина, проект переработки и производства вторичной гранулы полипропилена компании ООО "ЭКОПЛАСТ РЕСУРС".



По всей стране более четырех тысяч предприятий получают от "Сколково" меры поддержки. Предприниматели, готовые предложить инновационные решения, могут рассчитывать на разработку и их внедрение, на налоговую, грантовую и сервисную поддержку.

Юрий Сибирский, директор департамента регионального развития фонда "Сколково": "Наша задача – познакомиться с технологическими предприятиями Орловской области, посмотреть, чем мы им, как институт развития, можем быть полезны. Плюс мы обсуждаем с правительством региона возможность создания аккредитации регионального представителя фонда «Сколково»".





Артем Ежаков



