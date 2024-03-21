В Орловской области увеличат выплату ветеранам труда

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9:00, 21 марта 2024 года
В Орловской области увеличат выплату ветеранам трудаТакже индексацию проведут для тружеников тыла и жертв политических репрессий.
Жители региона, имеющие звания "Ветеран труда" и "Ветеран труда Орловской области", а также труженики тыла и жертвы политических репрессий имеют право на ежемесячную выплату.
Как рассказали в региональном департаменте социальной защиты, с 1 апреля ее размер проиндексируется и составит 560,58 рубля.
Артем Ежаков
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