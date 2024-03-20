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20:35, 20 марта 2024 года

Клычков пообщался с Медведевым

Губернатор встретился с зампредом Совета безопасности в Москве.

Фото: архив

Глава Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 20 марта рассказал, что во время поездки в Москву встретился с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

Вчера в Москве удалось поговорить с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, заместителем руководителя Совета безопасности. Обсудили многие вопросы, разные. Думаю, будем их реализовывать, - поделился глава региона.

Также Андрей Клычков встретился с Геннадием Зюгановым.

Тоже обсудили ситуацию, в том числе предстоящих отчетов правительства в Госдуме и системных вопросов. Будем и дальше продолжать работать в направлении, привлекая для помощи наши федеральные структуры, помощников, - отметил Клычков.

Затем глава региона вспомнил, как Медведев оказал помощь после обрушения дома. В то время зампред Совбеза был председателем правительства, и через несколько часов приехали комиссии из Минстроя и Минфина, после чего вопрос решился.

Действительно, такие моменты в памяти остаются. И сейчас проговорили многие вопросы, которые требуют внимания федеральных структур, будем работать дальше, - подытожил Клычков.


Сергей Силаев
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