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20:35, 20 марта 2024 года Клычков пообщался с Медведевым Губернатор встретился с зампредом Совета безопасности в Москве.



Фото: архив

Глава Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 20 марта рассказал, что во время поездки в Москву встретился с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.



– Вчера в Москве удалось поговорить с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, заместителем руководителя Совета безопасности. Обсудили многие вопросы, разные. Думаю, будем их реализовывать, - поделился глава региона.



Также Андрей Клычков встретился с Геннадием Зюгановым.



– Тоже обсудили ситуацию, в том числе предстоящих отчетов правительства в Госдуме и системных вопросов. Будем и дальше продолжать работать в направлении, привлекая для помощи наши федеральные структуры, помощников, - отметил Клычков.



Затем глава региона вспомнил, как Медведев оказал помощь после обрушения дома. В то время зампред Совбеза был председателем правительства, и через несколько часов приехали комиссии из Минстроя и Минфина, после чего вопрос решился.



– Действительно, такие моменты в памяти остаются. И сейчас проговорили многие вопросы, которые требуют внимания федеральных структур, будем работать дальше, - подытожил Клычков.





Сергей Силаев



