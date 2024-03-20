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19:45, 20 марта 2024 года

Обеспечение безопасности жителей на майских праздниках обсудили в Орле

Состоялось очередное заседание оперштаба.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 20 марта провел заседание оперативного штаба. В нем поучаствовали руководители оперативных структур, правоохранители, врио главного федерального инспектора по региону Алексей Королев.

Участники совещания затронули несколько тем: прошедшие выборы, начавшееся половодье, безопасность критически важных объектов, а также жителей при проведении майских праздников.

На сегодняшний день наша основная задача – обеспечить безопасность жителей региона и критически важных объектов на территории области. Работу в этом направлении необходимо усилить, в том числе при проведении майских праздников, - отметил глава региона.

В области разработали планы эвакуации и жизнеобеспечения для тех, кто может пострадать от половодья. Также спланированы маршруты объезда подтапливаемых низководных мостов и движения общественного транспорта по объездным маршрутам.


Сергей Силаев
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