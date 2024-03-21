Орловскому добровольческому отряду подарили дегидратор

С помощью прибора можно удалить влагу из продуктов, чтобы помочь в их сохранении.
Фото: архив "Вести-Орел"
20 марта в администрации Орла добровольческому отряду "Добро. Мы сила", оказывающему помощь бойцам СВО, передали дегидратор. Благодаря новому устройству добровольцы смогут производить больше домашней еды для военных.
- Прибор позволяет удалить влагу из продуктов, чтобы помочь в их сохранении. Сушка - метод консервирования фруктов, овощей и мяса, который практикуется с древности, - пояснила основатель добровольческого движения Елена Шабалина.
Как отметили в пресс-службе орловской мэрии, это уже третий аппарат, который подарили волонтерам представители орловского бизнеса.