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7:30, 21 марта 2024 года Орловскому добровольческому отряду подарили дегидратор С помощью прибора можно удалить влагу из продуктов, чтобы помочь в их сохранении.



Фото: архив "Вести-Орел"

20 марта в администрации Орла добровольческому отряду "Добро. Мы сила", оказывающему помощь бойцам СВО, передали дегидратор. Благодаря новому устройству добровольцы смогут производить больше домашней еды для военных.



- Прибор позволяет удалить влагу из продуктов, чтобы помочь в их сохранении. Сушка - метод консервирования фруктов, овощей и мяса, который практикуется с древности, - пояснила основатель добровольческого движения Елена Шабалина.



Как отметили в пресс-службе орловской мэрии, это уже третий аппарат, который подарили волонтерам представители орловского бизнеса.





Вести-Орёл



