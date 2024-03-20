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18:30, 20 марта 2024 года Орловчанка проведет семь лет в колонии за убийство сожителя Она отбудет наказание в учреждении общего режима.



Фото: архив

Жительница Орловского муниципального округа осуждена за убийство. Следствие и суд выяснили, что в сентября 2023 года 58-летняя женщина пила алкоголь вместе с сожителем. Между ними возник конфликт, в результате которого 55-летний мужчина получил удары ножом, от которых скончался на месте.



Суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать его орловчанка будет в колонии общего режима, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.





Сергей Силаев



