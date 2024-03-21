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8:30, 21 марта 2024 года В Орле не решили, как назвать площадь у памятника Героям гражданской войны Вопрос обсудили на заседании профильного комитета горсовета.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловские депутаты не пришли к единому мнению по поводу названия площадки у памятника Героям гражданской войны. 20 марта на заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике было предложено два варианта. Однако окончательное решение принять так и не удалось.



Ранее этой территории хотели присвоить имя "Площадь Героев Гражданской войны". Начальник управления градостроительства Мария Родштейн предложила назвать ее "Площадь Героев".



- Название собирательное, относящиеся не только к периоду Гражданской войны, но и к любым событиям, связанным с защитой нашими земляками Родины и Орловщины, в том числе от внешних и внутренних угроз, - пояснила она.



Депутаты не стали делать однозначных рекомендаций. Принять окончательное решение они планируют на предстоящей 29 марта сессии. Об этом сообщает пресс-служба орловского городского Совета.





Сергей Мерцалов



