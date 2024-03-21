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8:00, 21 марта 2024 года Дружинники из "Бригады Катукова" помогли орловчанке Женщина упала со ступеней в детском парке Орла.



Фото: тг-канал "Бригада Катукова"

В минувшие выходные орловцы из "Бригады Катукова" дежурили на улицах города. Вместе с полицейскими они не только обеспечивали безопасность во время масленичных гуляний и выборов президента, но и помогали жителям.



Один из инцидентов случился в детском парке Орла. Пострадавшей оказалась женщина, которая упала со ступеней и повредила ногу. Первую помощь ей оказали орловцы из "Бригады Катукова". Они же вызвали врачей.



- Дружинники передали пострадавшую медикам, осуществили погрузку последней в автомобиль скорой помощи, - рассказали добровольцы в своем телеграм-канале.





Сергей Мерцалов



