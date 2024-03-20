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19:00, 20 марта 2024 года Воспитанницы орловской танцевальной школы покоряют российские и международные конкурсы Впереди – новые выступления.







Воспитанницы орловской танцевальной школы "Галатея" покоряют российские и международные конкурсы. Юная орловчанка Варвара Тюрина завоевала первое место на конкурсе "Анна Павлова" в Санкт Петербурге и взяла Гран-при на международном конкурсе хореографического искусства "Дивертисмент.



На международном конкурсе Prestige de la dance Виктория Шиголева заняла второе место с вариацией Царицы вод из балета "Конек-Горбунок". Диплом второй степени получила и в Северной столице на международном конкурсе при итальянском посольстве.



Алина Загородная на конкурсе "Анна Павлова" с вариацией Зайчика-барабанщика из балета "Фея кукол" заняла третье место.





Татьяна Тимохина



