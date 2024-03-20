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18:00, 20 марта 2024 года

ВРП Орловщины превысил 389 миллиардов рублей

Таков показатель 2023-го года.



В Орловской области вырос валовой региональный продукт. В 2023-м году по сравнению с 2022-м годом он увеличился почти на 20 миллиардов рублей и составил 389,2 миллиарда.

ВРП – это стоимость произведенных товаров и услуг на территории Орловской области. Чем больше ВРП, тем больше поступает налогов в бюджет. Это влечет за собой развитие региона.

Также индекс промышленного производства по итогам 2023 года составил 100,2% к предыдущему году. Отгружено промышленных товаров на 239 миллиардов рублей. Объем производства продукции сельского хозяйства за 2023-й год составил 126,8 миллиарда рублей, или 113,4 к 2022 году в сопоставимых ценах.

Безработица уменьшилась на треть. Сейчас в этой группе 1,3 тысячи человек.


Всеволод Трифонов
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