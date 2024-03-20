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17:00, 20 марта 2024 года Орловцам разъяснили правила возврата покупок из интернета С корреспондентом ГТРК "Орел" Александрой Бахтиной побеседовал замначальника отдела по защите прав потребителя регионального управления Роспотребнадзора Михаил Поляков.







Обычный поход в магазин за продуктами заменили интернет-магазины и приложения с доставкой еды. Некачественный товар может попасться и там. Что делать, если привезли испорченный продукт или вовсе не то, что было на яркой картинке в интернете? На этот вопрос ответил заместитель начальника отдела по защите прав потребителя управления Роспотребнадзора по Орловской области Михаил Поляков.



Претензия на магазин составляется в простой письменной форме. Обязательных требований нет. Потребителю нужно описать возникшую ситуацию, указать недостатки товара.





Александра Бахтина



