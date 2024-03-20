Главная » Новости



12:00, 20 марта 2024 года В Орле появятся улица Донецкая и переулок Луганский Вопрос рассмотрят на ближайшей сессии горсовета.



Фото: архив "Вести-Орел"

20 марта на профильном комитете орловского городского Совета депутаты решили увековечить героический подвиг жителей Донбасса и участников СВО. Как сообщили в пресс-службе представительного органа, улица Донецкая и переулок Луганский появятся на территории, ограниченной Наугорским шоссе, Дачным проездом и северо-восточной границей Орла.



По словам начальника городского управления градостроительства Марии Родштейн, новые земельные участки предназначены для индивидуального жилищного строительства. Получить их смогут льготные категории граждан, в том числе семьи участников СВО.



Окончательное решение о новых улицах на карте Орла утвердят депутаты на сессии городского Совета 29 марта.









Сергей Мерцалов



