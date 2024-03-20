Зеленый массив на Прокуровке в Орле может стать парком
Соответствующий статус территории рекомендовали присвоить депутаты профильного комитета горсовета.
Зеленый массив на Прокуровке в Орле станет парком. Соответствующий статус территории возле улиц Орловских партизан и Дмитрия Блынского рекомендовали присвоить на заседании комитета горсовета по образованию, культуре и социальной политике.
С новым статусом территория получит защиту от вырубки и будет иметь возможность получить средства на благоустройство.