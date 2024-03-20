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13:00, 20 марта 2024 года На Орловщине начался региональный этап Всероссийского чемпионата по профмастерству Соревнования продлятся до 29 марта.







На Орловщине начался региональный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству. Свои навыки продемонстрируют более 720 участников

Наталья Автющенко, руководитель регионального координационного центра движения "Профессионалы" в Орловской области: "Конкурсные задания последние два года мы согласовываем с работодателями нашего региона, они еще являются оценивающими экспертами". Для участников организовано 15 площадок и 46 компетенций. Каждая востребована: сварочные технологии, сфера услуг, робототехника и другие.



Соревнования продлятся до 29 марта. Победители получат возможность пройти стажировку с дальнейшим трудоустройством.





Юлия Опанасюк



