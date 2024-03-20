среда 20.03.2024 16:57:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

13:00, 20 марта 2024 года

На Орловщине начался региональный этап Всероссийского чемпионата по профмастерству

Соревнования продлятся до 29 марта.



На Орловщине начался региональный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству. Свои навыки продемонстрируют более 720 участников
Наталья Автющенко, руководитель регионального координационного центра движения "Профессионалы" в Орловской области: "Конкурсные задания последние два года мы согласовываем с работодателями нашего региона, они еще являются оценивающими экспертами".
Для участников организовано 15 площадок и 46 компетенций. Каждая востребована: сварочные технологии, сфера услуг, робототехника и другие.

Соревнования продлятся до 29 марта. Победители получат возможность пройти стажировку с дальнейшим трудоустройством.


Юлия Опанасюк
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.