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12:30, 20 марта 2024 года Орловская школьница вышла в финал Всероссийской олимпиады по искусству Наш регион представляет Анна Шитова.



Фото: портал Орловской области

С 18 по 24 марта в Российском университете дружбы народов проходит финал Всероссийской олимпиады школьников по искусству. Орловщину представляет воспитанница школы №37 города Орла Анна Шитова.



Как сообщает портал Орловской области, она многократно участвовала во Всероссийских олимпиадах школьников и конкурсе "Ученик года". В 2023 году стала победителем регионального этапа по искусству и участником олимпиады по истории и русскому языку.



Анна Шитова окончила девятый класс с красным аттестатом, успешно завершила обучение в художественной школе по направлению "Декоративно-прикладное творчество". Сейчас занимается волонтерской деятельностью, состоит в сообществе "Волонтеры Культуры57" и школьном волонтерском отряде "Зеленая миля". Также Анна принимает активное участие в мероприятиях "Движения Первых".





Сергей Мерцалов



