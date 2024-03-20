170 орловских призывников отучатся на водителей грузовиков
Занятия пройдут на базе регионального учебного центра ДОСААФ России.
На базе регионального учебного центра ДОСААФ России в Орле и Ливнах 170 будущих защитников Родины пройдут обучение по программе военно-учетной специальности.
Речь идет о призывниках, которые по направлению военного комиссариата Орловской области будут учиться управлять автомобилями повышенной проходимости категории "С", "D", "СЕ" и даже ВУС – водитель-парашютист.
В будущем свои навыки они смогут применить при прохождении срочной службы в армии.