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15:00, 20 марта 2024 года 170 орловских призывников отучатся на водителей грузовиков Занятия пройдут на базе регионального учебного центра ДОСААФ России.







На базе регионального учебного центра ДОСААФ России в Орле и Ливнах 170 будущих защитников Родины пройдут обучение по программе военно-учетной специальности.



Речь идет о призывниках, которые по направлению военного комиссариата Орловской области будут учиться управлять автомобилями повышенной проходимости категории "С", "D", "СЕ" и даже ВУС – водитель-парашютист.



В будущем свои навыки они смогут применить при прохождении срочной службы в армии.





Юлия Опанасюк



