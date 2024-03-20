В Орловской области будут готовить операторов БПЛА для службы в зоне СВО

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14:30, 20 марта 2024 года
В Орловской области будут готовить операторов БПЛА для службы в зоне СВОЗакупить дроны для занятий удалось благодаря победе в областном гранте.
В 2023-м году 50 школьников прошли обучение по программе "оператор БПЛА" на базе Орловского аэроклуба. В 2024-м цифру планируют увеличить.
Закупить дроны для занятий удалось благодаря победе в областном гранте. Учебная программа рассчитана на 40 часов, с теорией и практикой.
В этом году за парты сесть смогут и орловцы, которые планируют отправиться на службу по контракту, а также участники СВО, приехавшие в отпуск или на реабилитацию после ранения.
Юлия Опанасюк
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