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14:30, 20 марта 2024 года В Орловской области будут готовить операторов БПЛА для службы в зоне СВО Закупить дроны для занятий удалось благодаря победе в областном гранте.





В 2023-м году 50 школьников прошли обучение по программе "оператор БПЛА" на базе Орловского аэроклуба. В 2024-м цифру планируют увеличить.



Закупить дроны для занятий удалось благодаря победе в областном гранте. Учебная программа рассчитана на 40 часов, с теорией и практикой.



В этом году за парты сесть смогут и орловцы, которые планируют отправиться на службу по контракту, а также участники СВО, приехавшие в отпуск или на реабилитацию после ранения.





Юлия Опанасюк



