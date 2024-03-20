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13:30, 20 марта 2024 года Орловцы встретили день весеннего равноденствия Это одно из уникальнейших явлений природы.



Фото: архив "Вести-Орел"

20 марта - день весеннего равноденствия. Он наступает, когда Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное. После этого световой день начнет постепенно увеличиваться, а ночь - сокращаться.



Со дня весеннего равноденствия времена года по полушариям меняются. В южном - наступает астрономическая осень, а в северном - астрономическая весна, которая продолжается до дня летнего солнцестояния.



В давние времена, когда не было календарей, считалось, что именно в день весеннего равноденствия начинаются обновления в природе: таяние снега, набухание почек на деревьях, возвращение птиц с юга и первый весенний гром.





Сергей Мерцалов



