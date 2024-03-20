Орловцы встретили день весеннего равноденствия

20 марта - день весеннего равноденствия. Он наступает, когда Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное. После этого световой день начнет постепенно увеличиваться, а ночь - сокращаться.
Со дня весеннего равноденствия времена года по полушариям меняются. В южном - наступает астрономическая осень, а в северном - астрономическая весна, которая продолжается до дня летнего солнцестояния.
В давние времена, когда не было календарей, считалось, что именно в день весеннего равноденствия начинаются обновления в природе: таяние снега, набухание почек на деревьях, возвращение птиц с юга и первый весенний гром.