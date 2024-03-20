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10:00, 20 марта 2024 года В Орле в ближайшее время оборудуют дополнительные укрытия Это будут специальные модульные конструкции.





В Орле в ближайшее время оборудуют дополнительные укрытия для жителей. Об этом сообщает региональный информационный портал. Решение принято из-за участившихся атак украинских беспилотников по территории Орловщины и сохраняющейся угрозы ракетных ударов со стороны киевского режима.



Это будут специальные модульные конструкции. Их установят в наиболее "проходных" точках города.





Артем Ежаков



