Орловцы рассказали, почему начали ходить без шапок

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20:45, 19 марта 2024 года
Орловцы рассказали, почему начали ходить без шапокСтолбики термометров начали показывать только плюсовые значения.
Недавно в Орловскую область пришла метеорологическая весна. Среднесуточная температура воздуха – с отметкой плюс.
На улицах Орла все меньше шапок. Прогулки орловцев без головных уборов подтверждают показания синоптиков. Местные жители поделились, почему больше не хотят ходить в шапках.
– Шапка мешает думать, - констатировал прохожий.
– Мне нравится как выглядит моя голова без шапки. Моя голова она красивая и пусть люди любуются, - заявил молодой человек.
– Ходим без шапок, потому что мы хотим радовать мир красотой своей, нести весну, очень хочется тепла, - отметила девушка.
Есть те, кто еще не готов попрощаться с головным убором. Чаще это люди старшего поколения.
– У нас на двоих возраст 160 лет. Пока не согреется как следует, шапки не снимем, - отметила пожилая орловчанка.
– Куда я буду без шапки ходить. Кепочку нормально, пока погода такая, - поддержал женщину мужчина.
С приходом весны меняют свой образ не только орловцы, но и кафе. Для них это лучшее время для подготовки летней веранды. До открытия осталось около двух месяцев.
– Откроется у нас веранда ближе к маю. Когда начнется потепление. Мы очень этого ждем. Потому что любим, когда к нам приходит очень много посетителей, - отметил бариста Даниил Васин.
Тепло в регион принес южный циклон. Ночью столбики термометра показывали плюс два градуса, днем - до плюс семи. И такая температура будет радовать орловцев в течение всей недели.
Эльза Ахмедбекова
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