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20:30, 19 марта 2024 года В Орле обсудили проблему второй смены в школах и сдачу спортобъектов Состоялось заседание комитета по образованию, спорту, культуре и туризму.







Областные депутаты 19 марта на заседании профильного комитета обсудили организацию учебного процесса в регионе, сроки сдачи спортивных объектов, предстоящую оздоровительную кампанию для детей и проблемы в культурной жизни области, строительство двух новых школ на 1225 мест.



– Есть ряд вопросов, в том числе по географическому положению, особенно овраги, расстояние до жилых домов, - рассказала глава департамента образования региона Ирина Патронова.



В 2024 году капитально отремонтируют шесть школ, а летом заработают девять стационарных лагерей и 261 лагерь с дневным пребыванием.



Сохраняется ряд злободневных проблем в культурной жизни региона: на уровне создания проектно-сметной документации пока еще находится ремонт областной библиотеки Бунина, а ремонт здания Дома народного творчества уже идет. Решается вопрос с реализацией в области программы "Земский работник культуры".



– Программа будет реализована с 2025 года. Для нашего региона сумма выплаты будет один миллион рублей, - сообщила руководитель департамента культуры Орловской области Наталья Георгиева.



Департаменту физической культуры и спорта народные избранники рекомендовали сделать больше площадок для занятия спортом. Образцом в этом вопросе стал недавно построенный манеж. Но есть и проблемные объекты.



– На центральном стадионе это тир. Вы знаете, ДОСААФ. Мы на протяжении уже не одного года ведем разговор о том, чтобы ДОСААФ сами активизировали работу и привели его в надлежащее состояние. Тир уникальный, и для спортивной подготовки наших стрелков он бы очень пригодился, - подчеркнул руководитель департамента физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов.





Эва Стасюлевич



