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20:00, 19 марта 2024 года

Орловцев будут штрафовать за создание помех при вывозе мусора

Автолюбителям придется парковаться по правилам.



Жителей Орловской области, чьи машины будут находиться около мусорных баков в момент вывоза мусора, оштрафуют. Такие меры предусматривает новый законопроект. Зачастую спецтехника не имеет фактической возможности вывезти мусор, проблему старается решать регоператор.

Региональный оператор пытается решать проблему в меру своих сил. Мы связываемся с УК на предмет того, чтобы они информировали автовладельцев о необходимости переместить автомобили. Но, к сожалению, данная практика не всегда бывает эффективна, - пояснил старший консультант ООО "УК "Зеленая роща" Александр Филатов.

Найти место для парковки во дворах многоэтажек - задача непростая, поэтому мнения орловцев на счет наказания расходятся:

У них тоже своих проблем хватает, куда машины девать, - отмечает местный житель.

Нужно и воспитательную работу внедрять, чтобы у людей это было в сознании, - считает орловец.

Законодательную инициативу выдвинул прокурор Орловской области Алексей Тимошин. В надзорном ведомстве разъяснили, кому грозит административное наказание.

Под административную ответственность попадут водители, которые своим транспортом могут препятствовать подъезду спецтехники к мусорным площадкам. Речь идет о парковке в период, указанный в графике вывоза отходов, - пояснила помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Предусматривается административный штраф для граждан в размере от 1000 рублей до 3000 рублей, для должностных лиц - от 3000 рублей до 5000 рублей, и для юридических лиц - от 10 000 до 30 000 рублей.


Владимир Маряшин
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