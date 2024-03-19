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20:00, 19 марта 2024 года Орловцев будут штрафовать за создание помех при вывозе мусора Автолюбителям придется парковаться по правилам.







Жителей Орловской области, чьи машины будут находиться около мусорных баков в момент вывоза мусора, оштрафуют. Такие меры предусматривает новый законопроект. Зачастую спецтехника не имеет фактической возможности вывезти мусор, проблему старается решать регоператор.



– Региональный оператор пытается решать проблему в меру своих сил. Мы связываемся с УК на предмет того, чтобы они информировали автовладельцев о необходимости переместить автомобили. Но, к сожалению, данная практика не всегда бывает эффективна, - пояснил старший консультант ООО "УК "Зеленая роща" Александр Филатов.



Найти место для парковки во дворах многоэтажек - задача непростая, поэтому мнения орловцев на счет наказания расходятся:



– У них тоже своих проблем хватает, куда машины девать, - отмечает местный житель.



– Нужно и воспитательную работу внедрять, чтобы у людей это было в сознании, - считает орловец.



Законодательную инициативу выдвинул прокурор Орловской области Алексей Тимошин. В надзорном ведомстве разъяснили, кому грозит административное наказание.



– Под административную ответственность попадут водители, которые своим транспортом могут препятствовать подъезду спецтехники к мусорным площадкам. Речь идет о парковке в период, указанный в графике вывоза отходов, - пояснила помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.



Предусматривается административный штраф для граждан в размере от 1000 рублей до 3000 рублей, для должностных лиц - от 3000 рублей до 5000 рублей, и для юридических лиц - от 10 000 до 30 000 рублей.





Владимир Маряшин



