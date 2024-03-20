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16:30, 20 марта 2024 года Боец СВО провел урок мужества для орловцев Занятие прошло в Кромской средней школе.



Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" в Орловской области

Кромские школьники побеседовали с ветераном боевых действий Алексеем Кельмеску. Он принимал участие в контртеррористической операции а Северном Кавказе и в специальной военной операции на Украине. Алексей рассказал школьникам о своем боевом пути и о том, как устроен быт солдат.



Ребята узнали, как живут солдаты на фронте, чем занимаются в свободное время и что поднимает им боевой дух. Алексей Кельмеску поделился воспоминаниями о том, как получил ранение на фронте, проходил реабилитацию и заново учился ходить, рассказали в филиале фонда "Защитники Отечества" в Орловской области.



– Ветеран предупредил ребят о возможных фейках о спецоперации и настоятельно рекомендовал развивать критическое мышление и не доверять непроверенным источникам. Рассказал детям о правилах безопасности в различных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, - отметили в фонде.



После беседы старшеклассники вместе с Алексеем посетили недавно открытый зал Памяти и Славы.





Сергей Силаев



