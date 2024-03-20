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10:30, 20 марта 2024 года
Орловская область передала спецназу бронированный "Пежо"Также в груз вошли стройматериалы для блиндажей.
Фото: портал правительства Орловской области
Бойцам 3-й отдельной гвардейской бригады спецназа по поручению главы региона Андрея Клычкова доставили гуманитарный груз.
Участникам специальной военной операции необходимо построить блиндажи. Для этого им передали 20 кубок досок, 300 квадратных метров утеплителя и пять бензопил.
Также бойцам передали бронированный микроавтобус "Пежо". Машина прошла капремонт и готова к боевым условиям.
Сергей Силаев
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