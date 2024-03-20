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8:00, 20 марта 2024 года

В трех районах Орла отключат горячую воду

Это произойдет 20, 21 и 22 марта.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Орловский филиал "Квадра" сообщил о плановой проверке бойлеров на улицах Поликарпова, Металлургов, Пожарная, Льва Толстого, 60 лет Октября, Рощинская. На время проведения работ специалисты отключат горячую воду по следующим адресам:

20 марта, с 9.00 до 13.00:

ул. пл. Поликарпова д. 8, 10;
ул. Старо-Московская д. 20;
ул. Металлургов д. 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20;
ул. Московское ш. д. 157,165,167;
ул. Пожарная, д. 52.

21марта с 9.00-13.00:

ул. Льва Толстого д. 6;
ул. Металлургов д. 19, 21, 23, 27;
ул. Раздольная д. 43, 45, 49, 51, 55;
ул. Родзевича-Белевича д.23;
ул. 60-летия Октября д. 9, 11,11а, 13;
ул. Горького д. 47 корп. 1.

22 марта с 9.00-13.00:

ул. Рощинская д. 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37;
ул. Раздольная д. 86, 88.


Сергей Силаев
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