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19:30, 19 марта 2024 года

Орловец ответит перед судом за смертельное избиение и грабеж

Вину подозреваемый не признал.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвинили в грабеже, применении насилия в отношении представителя власти и в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Следствие установило, что 33-летний орловец в ноябре 2023 года на улице Комсомольской ограбил женщину, выхватив у нее кошелек. В тот же день он применил насилие в отношении представителя власти, который пытался его задержать. Уже в декабре 2023 года в одном из баров он избил незнакомца, который скончался в больнице через несколько дней после случившегося.

Следствие завершено, дело направлено в суд, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области. Мужчина вину не признал.


Сергей Силаев
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