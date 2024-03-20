Главная » Новости



17:30, 20 марта 2024 года Две орловчанки завоевали золото на первенстве по армрестлингу Медали завоевали Анастасия Жигалова и Юлия Амелина.



Фото: центр физкультурных и спортивных мероприятий

Орловчанки Анастасия Жигалова и Юлия Амелина стали победителями первенства Росии по армрестлингу. Борьба развернулась в Орле. За звание лучших боролись 900 спортсменов из 50 регионов страны в возрасте от 14 до 23 лет.



Всего команду Орловской области представляли 13 спортсменов, отмечает центр физкультурных и спортивных мероприятий региона. Среди юношей лучшим стал Дмитрий Швецов, занявший в итоге пятую строчку.





Сергей Силаев



