Две орловчанки завоевали золото на первенстве по армрестлингу
Медали завоевали Анастасия Жигалова и Юлия Амелина.
Фото: центр физкультурных и спортивных мероприятий
Орловчанки Анастасия Жигалова и Юлия Амелина стали победителями первенства Росии по армрестлингу. Борьба развернулась в Орле. За звание лучших боролись 900 спортсменов из 50 регионов страны в возрасте от 14 до 23 лет.
Всего команду Орловской области представляли 13 спортсменов, отмечаетцентр физкультурных и спортивных мероприятий региона. Среди юношей лучшим стал Дмитрий Швецов, занявший в итоге пятую строчку.